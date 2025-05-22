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  4. Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde hissedildi. 10 ülkeyi etkileyen sarsıntının ardından uzmanlardan art arda değerlendirmeler geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal ise dikkat çeken ve endişe yaratan bir açıklamada bulundu.

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi - Sayfa 1

Ege Denizi'nde bu sabah saat 06.19’da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 17,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Türkiye olmak üzere toplam 10 ülkede hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.

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Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi - Sayfa 2

VOLKANİK VE SİSMİK HAREKETLİLİK

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından uzmanlardan da arka arkaya değerlendirmeler geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin yaşandığı bölgenin hem volkanik hem de sismik hareketliliğin yoğun olduğu bir alan olduğuna dikkat çekti.

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Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi - Sayfa 3

8.5'LİK DEPREM UYARISI

Aynı bölgede 2011 yılında bir deprem fırtınasının yaşandığını hatırlatan Pampal, gelecekte 8.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

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Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi - Sayfa 4

Prof. Dr. Pampal, esas tehlikenin Girit'in güneyindeki Helen Yayı üzerinde olduğunu belirtti. "Bu bölgede 8 ila 8.5 büyüklüğünde depremler olabilir. Türkiye kıyılarında büyük hasara neden olmayabilir ama tsunami tehlikesi ciddi" ifadelerini kullandı.

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