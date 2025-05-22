Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal’dan bölge için 8.5’lik korkutan deprem uyarısı geldi

Ege Denizi'nde bu sabah saat 06.19’da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 17,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Türkiye olmak üzere toplam 10 ülkede hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.