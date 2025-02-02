Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı'
Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik bugün de sürüyor. Söz konusu sarsıntılar sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Ege Denizi olan 6 sarsıntı kaydedildi.
İlgili sarsıntılar sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Görür, "Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.