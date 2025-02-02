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  4. Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı'

Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı'

Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik bugün de sürüyor. Söz konusu sarsıntılar sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı' - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Ege Denizi olan 6 sarsıntı kaydedildi.

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Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı' - Sayfa 2

İlgili sarsıntılar sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı' - Sayfa 3

Prof. Dr. Görür, "Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

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Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Görür uyardı: 'O bölgeye yakın vatandaşlar dikkatli olmalı' - Sayfa 4

Prof. Dr. Naci Görür'ün ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

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