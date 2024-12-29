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  4. Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon...

Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon...

Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon" ifadelerini kullandı.

Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon... - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon... - Sayfa 2

Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon... - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon... - Sayfa 4

Prof. Dr. Görür, "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon" ifadelerini kullandı.

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