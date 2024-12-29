Ege'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: Deprem potansiyeli büyük bir zon...
Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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