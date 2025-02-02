Ege'deki deprem fırtınası sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: Yıkıcı depremin olması kaçınılmaz

Bölgenin geçmişte 7.3 ve 7.5 gibi büyüklüğünde depremleri yaşadığını belirten Ercan, "Bu bölgede yıkıcı bir depremin olması bizim için şaşırtıcı olmaz. Ama bunun ne zaman olacağını bilmek zor" dedi.