Ege'deki deprem fırtınası sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: Yıkıcı depremin olması kaçınılmaz
Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 15 depremle sarsıldı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğündeki bu sarsıntıların ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bölgede yıkıcı bir deprem meydana gelmesi bizim için sürpriz olmaz" diyerek önemli bir uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 15 deprem kaydedildi. Sabah saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı en şiddetlisi olurken, depremlerin tamamının yüzeye oldukça yakın olması dikkat çekti.
İzmir’in ilçeleri ve Yunanistan’ın Ege kıyısındaki kentlerinde hissedilen depremlerle ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan endişe verici bir açıklama geldi. Halk TV'ye konuşan Prof. Dr. Ercan, bu depremlerin, Afrika levhasının Ege Denizi ve Anadolu kabuğu üzerindeki baskısı nedeniyle oluşan “depremcik boşalmaları” olduğunu ifade etti.
Bölgenin geçmişte 7.3 ve 7.5 gibi büyüklüğünde depremleri yaşadığını belirten Ercan, "Bu bölgede yıkıcı bir depremin olması bizim için şaşırtıcı olmaz. Ama bunun ne zaman olacağını bilmek zor" dedi.
Ercan, değerlendirmesinin tamamında şunları söyledi:
Ercan "Afrika Ana kıtasının Güney Ege dalma bayma kuşağında yaklaşık 10 milyon yıldır 17 derecelik bir dalışı var. Aynı zamanda Ege Denizi kabuğunu ve Anadolu kabuğunu baskı altında tutuyor. Bu baskı sonucunda özellikle Ege Denizi ve Anadolu bölümünde gerginlikler, yerde gerilimler oluşuyor. Bu gerilimler yaklaşık 3 ile 4.2 büyüklüğünde depremcik boşalmalarına neden oluyor.