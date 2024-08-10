Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı?
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Bölgede incelemelerde bulunan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, bu kabartıların su kaynağı olabileceğinin yanı sıra gaz çıkış kaynakları olabileceğini belirterek araştırılma yapılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi.
Balık tutmak amacıyla göle açılan balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Eğirdir Gölü'nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti.
EKO-BİR Müdürü Süleyman Can ve Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Köçükköse Barla Köyü ve Mahmatlar Köyü arasında yer alan Kaynarca bölgesinde oluşan su kabarcığının bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
EKO-BİR teknesinde bulunan GPS cihazında yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölü'nün açıklarında ortalama derinliği 5-6 metre gösterirken, su kabarcıklarının olduğu bölgede gölün derinliği 11 metre olarak ölçümlendi.