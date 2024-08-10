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  4. Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı?

Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı?

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Bölgede incelemelerde bulunan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, bu kabartıların su kaynağı olabileceğinin yanı sıra gaz çıkış kaynakları olabileceğini belirterek araştırılma yapılması gerektiğini söyledi.

Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı? - Sayfa 1

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi.

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Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı? - Sayfa 2

Balık tutmak amacıyla göle açılan balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Eğirdir Gölü'nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti.

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Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı? - Sayfa 3

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can ve Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Köçükköse Barla Köyü ve Mahmatlar Köyü arasında yer alan Kaynarca bölgesinde oluşan su kabarcığının bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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Eğirdir Gölü'ndeki bu görüntü merak uyandırdı: Acilen incelenmesini istiyorlar! Su mu gaz mı? - Sayfa 4

EKO-BİR teknesinde bulunan GPS cihazında yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölü'nün açıklarında ortalama derinliği 5-6 metre gösterirken, su kabarcıklarının olduğu bölgede gölün derinliği 11 metre olarak ölçümlendi.

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