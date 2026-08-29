Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor

Türkiye’de milyonlarca ehliyet sahibi var. Ancak buna rağmen kazaların artması ve araç sahiplerinin kolayca ehliyet alması tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Önümüzdeki günlerde ehliyet almak daha zor hale gelecek ve yapılacak bazı düzenlemeler ortaya çıktı.