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Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor

Ehliyet almak, giderek daha zor ve maliyetli hale geliyor. Yapılacak yeni düzenleme ile sınavlar daha da zorlaştırılacak. İşte detaylar…

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Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor - Sayfa 1

Türkiye’de milyonlarca ehliyet sahibi var. Ancak buna rağmen kazaların artması ve araç sahiplerinin kolayca ehliyet alması tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Önümüzdeki günlerde ehliyet almak daha zor hale gelecek ve yapılacak bazı düzenlemeler ortaya çıktı.

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Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor - Sayfa 2

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında devrim yaratacak nitelikte yeni bir yönetmelik yayımladı. Sürücü adaylarının yıllardır alışık olduğu, ezbere dayalı sabit parkur sistemi tarihe karışıyor. Artık adaylar, gerçek hayatta olduğu gibi akan trafik içerisinde ter dökecekler.

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Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor - Sayfa 3

YENİ SİSTEMDE SABİT PARKUR YOK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu yeni düzenlemeyle, direksiyon dersleri sırasında ezberlenen belirli güzergahlar artık geride kalıyor. Bunun yerine, "serbest güzergah" adı verilen bir uygulama hayata geçiriliyor.

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Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor - Sayfa 4

Sürücü adayları, sınav boyunca sınav komisyonunun belirleyeceği serbest rotalarda araç kullanmak zorunda kalacaklar. Sınav sadece başlangıç noktasında biliniyor, sonrasında her şey anlık trafik durumuna göre şekillenecek.

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