Ehliyet almak zorlaşacak: Yeni yönetmelik yayımlandı, sil baştan değişiyor
Ehliyet almak, giderek daha zor ve maliyetli hale geliyor. Yapılacak yeni düzenleme ile sınavlar daha da zorlaştırılacak. İşte detaylar…
Türkiye’de milyonlarca ehliyet sahibi var. Ancak buna rağmen kazaların artması ve araç sahiplerinin kolayca ehliyet alması tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Önümüzdeki günlerde ehliyet almak daha zor hale gelecek ve yapılacak bazı düzenlemeler ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında devrim yaratacak nitelikte yeni bir yönetmelik yayımladı. Sürücü adaylarının yıllardır alışık olduğu, ezbere dayalı sabit parkur sistemi tarihe karışıyor. Artık adaylar, gerçek hayatta olduğu gibi akan trafik içerisinde ter dökecekler.
YENİ SİSTEMDE SABİT PARKUR YOK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu yeni düzenlemeyle, direksiyon dersleri sırasında ezberlenen belirli güzergahlar artık geride kalıyor. Bunun yerine, "serbest güzergah" adı verilen bir uygulama hayata geçiriliyor.