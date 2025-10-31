Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi
Milyonlarca vatandaş için aylarca uyarısı yapılan ehliyet yenileme süresinde artık zaman doluyor. Ehliyetini yenilemeyenler için ücret katlanarak artacak. Daha önce İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sürenin uzatıldığını açıklamıştı. Ancak açıklanan süre de dolmak üzere. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi doldu mu, tekrar uzatılacak mı? İşte merak edilen son gelişmeler…
Türkiye’de ehliyet sahibi milyonlarca vatandaş var. Ne yazık ki bazı vatandaşlar eski tip ehliyet kullanılırken, bakanlık harekete geçti ve ehliyet sahibi herkesin yeni tip ehliyete geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar için daha önce tanımlanan süre, İçişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha uzatılmıştı. Şimdi ise verilen yeni tarihin sonu yaklaşıyor ve halen ehliyetini yenilemeyen çok sayıda vatandaş var.
Şu an eski tip ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar sadece 15 TL vererek işlemlerini gerçekleştirebilr. Ancak süre dolduktan sonra B ehliyetini yenilemenin işlem ücreti 7 bin 438 lira olacak. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, güncel durum nedir? 2025 ehliyet yenileme süresinde tarih değişti mi, son gün ne zaman?