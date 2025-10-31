  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi

Milyonlarca vatandaş için aylarca uyarısı yapılan ehliyet yenileme süresinde artık zaman doluyor. Ehliyetini yenilemeyenler için ücret katlanarak artacak. Daha önce İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sürenin uzatıldığını açıklamıştı. Ancak açıklanan süre de dolmak üzere. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi doldu mu, tekrar uzatılacak mı? İşte merak edilen son gelişmeler…

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi - Sayfa 1

Türkiye’de ehliyet sahibi milyonlarca vatandaş var. Ne yazık ki bazı vatandaşlar eski tip ehliyet kullanılırken, bakanlık harekete geçti ve ehliyet sahibi herkesin yeni tip ehliyete geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.

1 | 7
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi - Sayfa 2

Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar için daha önce tanımlanan süre, İçişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha uzatılmıştı. Şimdi ise verilen yeni tarihin sonu yaklaşıyor ve halen ehliyetini yenilemeyen çok sayıda vatandaş var.

2 | 7
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi - Sayfa 3

Şu an eski tip ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar sadece 15 TL vererek işlemlerini gerçekleştirebilr. Ancak süre dolduktan sonra B ehliyetini yenilemenin işlem ücreti 7 bin 438 lira olacak. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, güncel durum nedir? 2025 ehliyet yenileme süresinde tarih değişti mi, son gün ne zaman?

3 | 7
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 ehliyet yenileme süresi - Sayfa 4

Ehliyet yenileme süresinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak daha önce bu süre uzatıldığı için tekrar uzatılması da gündemde değil.

4 | 7