Ehliyetler 90 gün iptal edilecek! Bakanlık açıkladı; sakın bu sınırı aşmayın
Trafik cezaları için yeni düzenleme yolda. TBMM Genel Kurulu, salı günü Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini gerçekleştirecek. Bu görüşme kapsamında hız sınırına yönelik önemli bir adım atılacak.
Trafik cezaları için yeni düzenleme geliyor. Her yıl cezalar artmaya devam ederken, 2025 ve sonraki dönemleri de kapsayacak yeni değişiklikler yolda. Artık daha katı cezalar verilecek.
TBMM Genel Kurulu, salı günü trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler için Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine start verecek.
Teklif kapsamında, tescil plakasını okunamaz hale getiren veya farklı okunmasına neden olacak şekilde üzerinde değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Sadece bu kadarıyla da bitmiyor. Öte yandan azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan yük taşıma araçları ile sürücüsü dahil 17’den fazla oturma yeri bulunan yolcu taşıma araçlarında takograf bulundurulması ve kullanılması, taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre kullanılması zorunlu hale getirilecek.