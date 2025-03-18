Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olabilecek mi? İmamoğlu’nun diploması neden iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Bir süredir bu konu gündemde yerini korurken, üniversiteden yapılan açıklamada İmamoğlu ve 28 kişinin diplomasının iptal edildiği duyuruldu. Peki İmamoğlu’nun diploması neden iptal edildi gerekçesi nedir? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olabilecek mi, hangi üniversiteden mezun?
Türkiye, 2028 seçimlerine hazırlanırken siyasette sular durulmuyor. CHP, Cumhurbaşkanı aday adayını seçmek için 23 Mart’ta seçim yapacak. Ekrem İmamoğlu’nun kesin olarak seçileceği tahmin edilen bu seçim öncesinde kritik gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı için siyasilerin hazırlıkları devam ederken Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.
Gündemde yankı uyandıran bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının neden iptal edildiği sorularını sormaya başladı. Peki İmamoğlu hangi üniversiteden mezun ve diploması hangi gerekçe ile iptal edildi. İBB Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olabilecek mi?