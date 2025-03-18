Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olabilecek mi? İmamoğlu’nun diploması neden iptal edildi

Gündemde yankı uyandıran bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının neden iptal edildiği sorularını sormaya başladı. Peki İmamoğlu hangi üniversiteden mezun ve diploması hangi gerekçe ile iptal edildi. İBB Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olabilecek mi?