Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz
"Yerin 50 metre altındayız." diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burası, inşaatı devam eden Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli. Kaynağını yaptığımız dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
İSKİ, İstanbul’un en büyük içme suyu tünel inşasına devam ediyor.
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5 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen Kağıthane – Bahçelievler – Sefaköy İçme Suyu Tüneli projesi 20 km uzunluğunda olacak.
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Tünel tamamlandığında günlük 1.5 milyon metreküp su aktarım kapasitesine sahip olacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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