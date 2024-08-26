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  4. Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz

Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz

"Yerin 50 metre altındayız." diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burası, inşaatı devam eden Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli. Kaynağını yaptığımız dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz - Sayfa 1

İSKİ, İstanbul’un en büyük içme suyu tünel inşasına devam ediyor.

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Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz - Sayfa 2

5 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen Kağıthane – Bahçelievler – Sefaköy İçme Suyu Tüneli projesi 20 km uzunluğunda olacak.

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Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz - Sayfa 3

Tünel tamamlandığında günlük 1.5 milyon metreküp su aktarım kapasitesine sahip olacak.

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Ekrem İmamoğlu: Dev çelik borularla İstanbul’a su getiriyoruz - Sayfa 4

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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