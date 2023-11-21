El arabasıyla geldi, 5 milyon liralık mücevher bulunan kasayı çaldı Bursa'da villaya sırtında el arabasını taşıyarak gelip yaklaşık 5 milyon lira değerinde mücevher bulunan çelik kasayı çalan kişi tutuklandı.

Bursa'da bir villadan yaklaşık 5 milyon lira değerinde mücevher bulunan çelik kasayı çalan kişinin tutuklandığı bildirildi. 1 | 5

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Y.R.Ü'ye ait villadan çelik kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, villaya sırtında el arabasını taşıyarak gelen ve daha sonra çelik kasayla çıkan kişinin B.A. (40) olduğunu belirledi. 2 | 5

Zanlı B.A'yı gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada villadan çalınan araç anahtarını ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle B.A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda mücevher bulundu. 3 | 5