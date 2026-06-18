El Nino etkisiyle küresel sıcaklık alarmı: Peki Türkiye nasıl etkilenecek?
Dünya genelinde etkili olması beklenen El Nino hava olayı nedeniyle küresel ölçekte sıcaklıkların artış eğilimine girebileceği bir dönem öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, El Nino'nun Türkiye etkilerini değerlendirerek kritik uarılarda bulundu.
Türkiye’de bu yaz hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan ve “El Nino” olarak adlandırılan hava olayı, küresel iklim üzerinde etkili oluyor.
Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino’nun etkisiyle bazı bölgelerde kuraklık riskinin yükselmesi, bazı bölgelerde ise aşırı yağışlar ve şiddetli hava olaylarının görülmesi öngörülüyor.
El Nino'nun güçlü seyretmesi halinde dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor ve aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşanabiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel sıcaklıkları artırma potansiyeli taşıyan El Nino'nun haziran-ağustos döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğunu duyurdu.
Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" olasılığının güçlendiği değerlendiriliyor. Bu durumun en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'de de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.