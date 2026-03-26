Elazığ depremi sonrası Naci Görür korkutan iki senaryoyu açıkladı: Potansiyel arttı
Elazığ ve çevresindeki dört il, Sivrice merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından sosyal medya hesabından bölgedeki fay hattının haritasını paylaşan Naci Görür, olası iki senaryoyu açıklayarak bölgedeki deprem riskini değerlendirdi.
Elazığ’ın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bölgede paniğe yol açtı. , sarsıntının 11,33 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Sivrice merkezli deprem, Elazığ’ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Tunceli olmak üzere beş ilde hissedildi.
Korkutan depremin ardından bölge halkının gözü uzmanlara çevrildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, kırılmanın gerçekleşmiş olabileceği fayları ve bölgedeki deprem potansiyelini anlattı.
Prof. Dr. Naci Görür depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) zonu içerisinde gerçekleştiğini açıklarken bu hattın 2020 yılındaki büyük Elazığ depremiyle önemli ölçüde kırıldığını hatırlattı.
İKİ TEMEL OLASILIK
Meydana gelen 4.3'lük sarsıntıya dair iki temel olasılık üzerinde duran Görür; bu sarsıntının ya 2020 depreminin gecikmiş bir artçısı olduğunu ya da o dönemde ana kırılma sırasında enerji biriktiren ancak tam kırılmayan ikincil bir kesimin enerji boşalımı olduğunu ifade etti.