  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Elazığ'da 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Uzmanından rahatlatan açıklama

Elazığ'da 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Uzmanından rahatlatan açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Uzmanından rahatlatan açıklama - Sayfa 1

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.

1 | 4
Elazığ'da 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Uzmanından rahatlatan açıklama - Sayfa 2

Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:

2 | 4
Elazığ'da 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Uzmanından rahatlatan açıklama - Sayfa 3

"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir.

3 | 4
Elazığ'da 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı: Uzmanından rahatlatan açıklama - Sayfa 4

Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır."

4 | 4
İstanbul'da hangi şehirden, kaç kişi var? İşte en çok ve en az göç alınan iller...
İstanbul'da hangi şehirden, kaç kişi var? İşte en çok ve en az göç alınan iller...
Kütahya beşik gibi! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Bu hareketlilik büyük bir deprem üretir mi?
Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Bu hareketlilik büyük bir deprem üretir mi?
İstanbul'da büyük deprem olur mu? Ürküten açıklama: İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde deprem riski var
İstanbul'da büyük deprem olur mu? Ürküten açıklama: İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde deprem riski var
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli fırtınaya dikkat! Yurtta sağanak yağış etkili olacak...
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli fırtınaya dikkat!