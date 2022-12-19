Ele geçirilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Ukrayna ordusunun ele geçirdiği Rus askeri araçları başkent Kiev'deki meydanlarda sergileniyor.
Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizat, başkent Kiev'deki meydanlarda sergileniyor.
Savaşın ilk dönemlerinde ele geçirilmiş, yanmış, patlamış veya kısmen hasar almış askeri araç ve ekipmanlar, başkent Kiev'in bazı noktalarında sergilenmeye devam ediyor.
Ukrayna'nın Kriviy Rih kentinde yaşayan Mariya Bedantseva, çocuklarının katıldığı spor etkinliği için Kiev'e geldiğini, Mihaylivska Meydanı'nda sergilenen askeri araçlardan ülkede herkesin haberdar olduğunu belirtti.
Kocasıyla meydana geldiğini kaydeden Bedantseva, burada bulunan Rus askeri teçhizatının kendisine Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi hatırlattığını söyledi.