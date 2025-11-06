Elektrik faturası devlet desteğinde yeni dönem: Kimler yararlanacak, aylık sınır kaç?
Elektrik faturalarında devlet katkı payı için yeni düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren artık yeni düzenlemeye göre fatura kesilecek ve indirim yapılacak. Peki elektrik faturasında devlet desteği kimleri kapsıyor, sınır ne kadar? İşte güncel limitler...
Elektrik faturalarını öderken bazı vatandaşlar devlet desteği ile maliyetini büyük ölçüde azaltıyor. Halihazırda milyonlarca konutta elektrik faturalarında devlet katkısı bulunurken, 2026’da yeni bir düzenlemeye gidilecek.
Peki elektrik faturası devlet yardımı kimleri kapsıyor, sınır ne kadar? Fatura ne kadar gelirse destek kesilir? İşte bilinmesi gereken detaylar…
ELEKTRİK FATURA DEVLET DESTEĞİ YENİ LİMİT NEDİR?
1 Ocak 2026’dan itibaren elektrik faturalarına yönelik devlet desteği uygulaması güncellenecek. Yeni düzenleme kapsamında; yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh’yi (aylık ortalama 333 kWh) aşan aboneler destekten faydalanamayacak. Bu sınırın üzerindeki tüketimler tamamen abone tarafından karşılanacak.