Elinde telefonla gezenleri ajan sandı. 44 yıl sonra hapisten çıkan adamın hayrete düşüren hikâyesi
Ne teknolojiyi biliyordu ne de milyarderleri…
44 yıl hapis yatan bir adam, 2014’te özgürlüğüne kavuştuktan sonra bir kez daha hayatının şokunu yaşamıştı. Her gördüğü duruma anormal tepkiler veren Otis Johnson isimli eski mahkum, hapse girdiği günden bu yana dijitalleşme ve diğer gelişmelere dair neredeyse her şeyi kaçırdı.
Düşünün ki dünyaca ünlü Times Meydanı’nı bile bilmiyor. Oraya gezmeye götürüldüğünde hem manzarasına hem de çevredeki insanların her bir detayına şaşkınlık içerisinde baktı.
Ancak haklı olduğu birçok konu var. 1970’lerde hapse giren biri için ilk icat edilen cep telefonundan giyime, modern binalardan teknolojilere, hatta dünyaca ünlü milyarderlere kadar her şey görmeden ve duymadan önünden geçip gitti.