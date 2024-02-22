Emekli ikramiyesi, adli para cezaları ve... 8. Yargı Paketi'yle ciddi değişiklikler geliyor TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 8. Yargı Paketi'nde emekli ikramiyesi ve adli para cezaları dahil birçok önemli değişiklik ver alıyor. Peki 8. Yargı Paketi ile neler değişecek? Öne çıkan düzenlemeler neler? işte ayrıntılar...

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. 1 | 11

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. 2 | 11

Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak. 3 | 11