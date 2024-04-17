'Emekli kart' yolda! İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren desteğin şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün emeklilere yönelik sözlerinin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomik gelişmelerre ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, enflasyon sorununun kalıcı çözümü için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Tüm dünya gibi Türkiye'nin de temel sorununun hayat pahalılığıyla katmerleşen enflasyon baskısı olduğunu aktaran Erdoğan, "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır" diye devam eden Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız...
Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu inşallah zamanla hep birlikte daha da iyi göreceğiz" diye konuştu.