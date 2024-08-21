Emekli olacaklar dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı

Zengin, "SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacakların acele etmemeleri gerektiğini de ifade edelim. Bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum." dedi.