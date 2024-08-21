Emekli olacaklar dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı
2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlere, 2025 yılında dilekçe vereceklere kıyasla yüzde 30-35 oranında daha yüksek maaş bağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.
2025'te emekli olacakların maaşlarında yaklaşık yüzde 30-35 oranında bir azalma olacağı konusu bir süredir gündemde tartışılıyor. İktidara yakın medyada yer alan haberlere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu durumla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
NTV'nin haberinde Sosyal güvenlik uzmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli olacaklara acele etmeyin tavsiyesinde bulundu.
Zengin, "SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacakların acele etmemeleri gerektiğini de ifade edelim. Bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum." dedi.
Zengin, "Yüzde 30-35 arasında değişen avantajın neredeyse yarısı refah payının verilmesinden kaynaklanıyor. Diğer kısmı da enflasyonun düşme eğilimin olduğu dönemlerde o yıl emekli olmak daha avantajlı sonraki yıla bırakmaktansa..." şeklinde konuştu.