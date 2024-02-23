Emeklilere banka promosyonu uyarısı: İmza atarken dikkat edin! Emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, bankaların da promosyon yarışında çıta yükseldi. Ancak birçok banka promosyonları hala yükseltmedi. Uzmanlar, emeklileri promosyona imza atarken dikkatli olmaları konusunda uyardı...

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme maaşlara göre belirleniyor. Promosyonda üst limit 12 bin liradan 15 bin liraya yükseldi. Ancak uzmanlar banka seçiminde emeklileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. 1 | 7

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. 2 | 7

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; 3 | 7