Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun emeklilere yönelik yeni düzenlemeler için çalışma başlatıldığını duyurmasının kulislerde söz konusu desteklerin neler olduğu da yavaş yavaş konuşulmaya başlandı.
Peki, emeklilerle ilgili ne gibi adımlar atılır? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal değerlendirdi.
Murat Bal, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Belediye hizmetlerinde indirim diyoruz. Bu, belediyeler birliği ile planlanacak bir şey. Su, atık su bedellerinde indirim ve belediye hizmetlerinde, belediye tesislerinde emeklilerle alakalı ciddi bir indirimden bahsediyoruz.
Bunun devamında enerji destekleri diyoruz. Doğalgaz ve elektrik faturalarında bir indirime gidilecek. Bunların hiç birinde bir yüzde belli değil, bunu söylemek gerekiyor" dedi.
Bu kapsamda fatura indirimi, ulaşım ve barınma desteği, düşük faizli kredi imkanı gibi pek çok konuda refahı artıracak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.