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  4. Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar...

Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun emeklilere yönelik yeni düzenlemeler için çalışma başlatıldığını duyurmasının kulislerde söz konusu desteklerin neler olduğu da yavaş yavaş konuşulmaya başlandı.

Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar... - Sayfa 1

Peki, emeklilerle ilgili ne gibi adımlar atılır? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal değerlendirdi.

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Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar... - Sayfa 2

Murat Bal, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Belediye hizmetlerinde indirim diyoruz. Bu, belediyeler birliği ile planlanacak bir şey. Su, atık su bedellerinde indirim ve belediye hizmetlerinde, belediye tesislerinde emeklilerle alakalı ciddi bir indirimden bahsediyoruz.

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Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar... - Sayfa 3

Bunun devamında enerji destekleri diyoruz. Doğalgaz ve elektrik faturalarında bir indirime gidilecek. Bunların hiç birinde bir yüzde belli değil, bunu söylemek gerekiyor" dedi.

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Emeklilere yönelik 7 destek üzerinde çalışılıyor! İşte ayrıntılar... - Sayfa 4

Bu kapsamda fatura indirimi, ulaşım ve barınma desteği, düşük faizli kredi imkanı gibi pek çok konuda refahı artıracak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

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