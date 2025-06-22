En çok bombardıman uçağı olan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı? Hava saldırısında kimler önde?
Global Firepower’ın 2025 verilerine göre, ülkelerin kara hedeflerine yönelik özel saldırı uçaklarındaki güç dengesi ortaya çıktı.
İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan ve karşılıklı saldırılarla tırmanan savaş, dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerinin “sığınak delici” olarak bilinen B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı. ABD’nin müdahalesiyle bölgedeki gerilim daha da artarken, gözler yeniden ülkelerin hava gücüne çevrildi.
Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 yılı verileri, ülkelerin kara hedeflerine yönelik tasarlanmış özel saldırı uçakları konusundaki askeri kapasitesini bir kez daha gündeme taşıdı. GFP'nin raporu, sadece sabit kanatlı ve doğrudan hava-yer operasyonları için tasarlanmış uçakları temel alıyor. Çok rollü savaş uçakları bu listeye dahil edilmezken, önleme (interceptor) ve hava üstünlüğü odaklı platformlar da kapsam dışında bırakıldı.
İşte ülkelerin özel saldırı uçakları sayısı...