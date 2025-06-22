En çok bombardıman uçağı olan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı? Hava saldırısında kimler önde?

Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 yılı verileri, ülkelerin kara hedeflerine yönelik tasarlanmış özel saldırı uçakları konusundaki askeri kapasitesini bir kez daha gündeme taşıdı. GFP'nin raporu, sadece sabit kanatlı ve doğrudan hava-yer operasyonları için tasarlanmış uçakları temel alıyor. Çok rollü savaş uçakları bu listeye dahil edilmezken, önleme (interceptor) ve hava üstünlüğü odaklı platformlar da kapsam dışında bırakıldı.

İşte ülkelerin özel saldırı uçakları sayısı...