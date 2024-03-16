En çok flamingo var: Ege'de 157 bin 503 su kuşu tespit edildi İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 30 sulak alanda yapılan sayımda bu kış 157 bin 503 su kuşunu kayıt altına alındı. Sayımlarda 38 bin 797 flamingo, 30 bin 898 sakar meke, 13 bin çamurcun, 12 bin 81 gümüşi martı, 8 bin 727 karabatak en fazla görülen kuş türleri oldu.

Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla su kuşlarına ev sahipliği yapan İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 30 sulak alanda yapılan sayımda bu kış 157 bin 503 su kuşunu kayıt altına aldı. 1 | 12

Kış Ortası Su Kuşu Sayımı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü. 2 | 12

Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları, İzmir Körfezi, Gölmarmara ve Bafa gölleri, Aydın Büyük Menderes Deltası, Muğla'da Baldırmaz ve Köyceğiz göllerinin de yer aldığı 30 sulak alandaki sayımlarda 81 türden 157 bin 503 kuş tespit edildi. 3 | 12