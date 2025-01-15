En çok kazanan Türk YouTuber'lar belli oldu! Kazançları dudak uçuklatıyor
Türk Youtuber'ların kazançları dudak uçuklatıyor. En çok kazanan fenomenleri İstatistik sitesi SocialBlade açıkladı. Site 2024 yılında Türk YouTuber'ların yıllık kazançlarını tahmin etti.
YouTube'un fenomen isimlerinin 2024 yılı kazançları tahmin edildi. SocialBlade'in verilerine göre, en çok kazanan Türk YouTuber'lar arasında Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi bilinen isimler yer alıyor.
Açıklanan verilerde YouTube Premium, Google AdSense ve reklam ajansları ile yapılan gelirler yıllık kazançlara dahil değil. SocialBlade platformu listeyi Google'ın algoritmalarına göre tahmini bir şekilde belirliyor.
Veriler, YouTube gelirleri, kanalın abone sayısı, izlenme sayıları ve video yükleme sıklığı gibi faktörler hesaplanarak tahmin ediliyor.
İşte 2024 yılına ait tahmini kazançlar ve dikkat çeken isimler: