En düşük maaş 44 bin TL! İşe alım ilanları başladı: İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Bursa...

Kamu kurumlarında ihtiyaçlara göre birçok kadro için personel alımı yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilan edilen pozisyonlara yerleştirilecek. En düşük memur maaşı 44 bin liraya yaklaşırken, kamu çalışanları yılda iki kez maaş zammı ve çeşitli sosyal haklardan faydalanabiliyor. Vardiyasız çalışanlar hafta sonları ve resmi tatillerde ücretli izin kullanabiliyor.

İşte alım yapanacak kurumlar...