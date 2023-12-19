En gelişmiş füze testinden sonra Kim'den ABD'ye gözdağı
ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı belirtilen füzenin testinin ardından açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin "yanlış karar vermesi" halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini söyleyerek, "düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dün Kuzey'in üçüncü denemesini gerçekleştirdiği "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzesinin testini izledi.
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, Pyongyang'ın "en güçlü stratejik temel saldırı araçlarının güvenilirliğinin yeniden doğrulandığı kaydedilen testten büyük memnuniyet" duyduğu aktarıldı.
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