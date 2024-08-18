En güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Listeye Türkiye damga vurdu, envanteri şaşırttı
ABD Merkezli araştırma şirketi Global Firepower'un yayınladığı rapora göre, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 20 ülke belli oldu. Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı
EuroFighter, F-35, F-16 ve SU modelleri derken son zamanlarda askeri anlamda en çok konuşulan konuların başında savaş uçakları ve hava kuvvetleri geliyor. Her ülkenin hava kuvvetleri, teknolojinin son getirdiklerini envanterine katmak istiyor ve buna yönelik çalışmalar yapıyor.
Özellikle son yıllarda savaş uçaklarının radarlara yakalanmaması, hava savunma sistemlerinin önemi çok daha fazla anlaşıldı. Bu nedenle hava kuvvetlerine yapılan yatırımlar da her ülke tarafından artırıldı. Hal böyle olunca 2024 yılının başında bir kez daha dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin sıralamaları da değişmiş oldu.
Hava kuvvetlerini "avcı uçakları, eğitmen uçaklar, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları" faktörler üzerinden araştıran ve sonuçlar çıkaran ABD Merkezli araştırma şirketi Global Firepower, 145 ülkeyi inceleyerek en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı.
Yeni Şafak Gazetesi'nde paylaşılan içeriğe göre, 2024 yılı başında yapılan Global Firepower araştırması, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini belirleyerek ulusal güçler için toplam hava hizmeti gücünü açıkladı. Bu analiz, her ülkenin hava kuvvetlerinin avcı uçakları, nakliye araçları, bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi çeşitli unsurlarını değerlendirerek bir sıralama oluşturdu.