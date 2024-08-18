En güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Listeye Türkiye damga vurdu, envanteri şaşırttı

Özellikle son yıllarda savaş uçaklarının radarlara yakalanmaması, hava savunma sistemlerinin önemi çok daha fazla anlaşıldı. Bu nedenle hava kuvvetlerine yapılan yatırımlar da her ülke tarafından artırıldı. Hal böyle olunca 2024 yılının başında bir kez daha dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin sıralamaları da değişmiş oldu.