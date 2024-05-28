En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.28 10:29:11 35.9692 35.8360 10.1 -.- 2.6 -.- YAYLADAGI-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.28 10:15:05 38.3578 38.8208 21.9 -.- 2.1 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.05.28 09:58:31 37.1482 36.7090 8.4 -.- 2.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.28 09:45:23 39.8253 30.3843 8.0 -.- 2.3 -.- KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2024.05.28 09:19:37 37.2010 36.7557 5.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.28 09:15:41 39.1062 27.5150 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.28 07:27:23 37.8147 36.5680 13.2 -.- 1.4 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.28 06:32:12 38.0827 36.9505 5.8 -.- 1.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.28 05:10:53 38.8128 37.4937 8.3 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.28 04:50:44 36.8970 27.5232 6.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.28 04:34:29 39.0863 28.1285 15.5 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.28 03:33:38 39.2582 40.1593 5.2 -.- 2.3 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.28 03:27:40 38.0230 37.6318 6.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.28 03:18:37 38.1487 37.9273 7.7 -.- 1.8 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.28 02:27:26 38.2965 37.8230 8.6 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.28 02:24:02 35.9812 28.6237 18.8 -.- 3.7 3.5 AKDENIZ İlksel
2024.05.28 01:41:54 37.8790 36.3167 12.2 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.28 01:31:41 37.9470 36.2875 7.5 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.28 01:21:57 38.3047 37.8377 8.3 -.- 2.3 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.28 01:18:16 37.2942 37.0462 9.1 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.28 01:11:00 40.7987 27.7818 10.7 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.05.28 01:06:04 37.8993 36.7173 23.7 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.28 00:28:55 38.5963 25.7347 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 28 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-28 10:29:12 36.02611 35.85139 7.28 ML 3.1 Akdeniz - [11.81 km] Samandağ (Hatay)
2024-05-28 10:15:05 38.32389 38.8775 7.0 ML 2.3 Kale (Malatya)
2024-05-28 09:58:33 37.16778 36.65361 6.94 ML 2.8 Bahçe (Osmaniye)
2024-05-28 09:45:24 39.82083 30.38667 6.97 ML 2.1 Tepebaşı (Eskişehir)
2024-05-28 09:19:39 37.33222 36.68667 6.89 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-28 09:15:42 39.11111 27.55833 7.02 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-05-28 09:10:27 40.68694 42.33167 7.05 ML 1.0 Şenkaya (Erzurum)
2024-05-28 09:09:46 38.55722 25.79083 7.05 ML 2.0 Ege Denizi - [48.54 km] Çeşme (İzmir)
2024-05-28 08:14:52 38.29806 38.49917 11.95 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-05-28 07:27:24 37.78694 36.62167 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-28 06:32:12 38.13167 36.875 17.85 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-28 05:10:54 38.8075 37.45389 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-05-28 04:50:44 36.88056 27.54778 5.63 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.06 km] Datça (Muğla)
2024-05-28 04:34:28 39.12444 28.14278 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2024-05-28 03:33:38 39.22056 40.16833 6.06 ML 2.0 Yayladere (Bingöl)
2024-05-28 03:27:40 38.03333 37.67333 7.84 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-28 03:18:37 38.13389 37.87611 5.89 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-28 02:24:02 35.86889 28.5525 30.9 MW 3.7 Akdeniz - [82.56 km] Kaş (Antalya)
2024-05-28 01:41:55 37.8625 36.30806 7.05 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-28 01:31:42 37.95167 36.2675 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-28 01:21:58 38.27083 37.82556 7.0 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-05-28 01:18:19 37.38528 37.14 7.59 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-28 01:11:01 40.80278 27.76083 6.98 ML 1.5 Marmara Denizi - [18.79 km] Marmara (Balıkesir)
2024-05-28 01:06:06 37.8675 36.63583 7.14 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-28 00:28:57 38.5975 25.83361 14.57 ML 1.8 Ege Denizi - [47.52 km] Çeşme (İzmir)