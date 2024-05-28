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  4. En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Mayıs tarihli son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.28 10:29:11  35.9692   35.8360       10.1      -.-  2.6  -.-   YAYLADAGI-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ)                İlksel

2024.05.28 10:15:05  38.3578   38.8208       21.9      -.-  2.1  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.05.28 09:58:31  37.1482   36.7090        8.4      -.-  2.6  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.05.28 09:45:23  39.8253   30.3843        8.0      -.-  2.3  -.-   KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR)                   İlksel

2024.05.28 09:19:37  37.2010   36.7557        5.5      -.-  1.8  -.-   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.05.28 09:15:41  39.1062   27.5150        0.0      -.-  1.9  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.05.28 07:27:23  37.8147   36.5680       13.2      -.-  1.4  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.05.28 06:32:12  38.0827   36.9505        5.8      -.-  1.2  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.28 05:10:53  38.8128   37.4937        8.3      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.28 04:50:44  36.8970   27.5232        6.2      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.28 04:34:29  39.0863   28.1285       15.5      -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.05.28 03:33:38  39.2582   40.1593        5.2      -.-  2.3  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           İlksel

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.05.28 03:27:40  38.0230   37.6318        6.0      -.-  2.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.28 03:18:37  38.1487   37.9273        7.7      -.-  1.8  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  İlksel

2024.05.28 02:27:26  38.2965   37.8230        8.6      -.-  1.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.28 02:24:02  35.9812   28.6237       18.8      -.-  3.7  3.5   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.28 01:41:54  37.8790   36.3167       12.2      -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.28 01:31:41  37.9470   36.2875        7.5      -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.28 01:21:57  38.3047   37.8377        8.3      -.-  2.3  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.05.28 01:18:16  37.2942   37.0462        9.1      -.-  1.5  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.28 01:11:00  40.7987   27.7818       10.7      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.05.28 01:06:04  37.8993   36.7173       23.7      -.-  1.4  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.05.28 00:28:55  38.5963   25.7347        4.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Mayıs son depremler listesi

Tarih            Saat Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-28 10:29:12       36.02611              35.85139              7.28       ML         3.1          Akdeniz - [11.81 km] Samandağ (Hatay)               

2024-05-28 10:15:05       38.32389              38.8775                7.0          ML         2.3          Kale (Malatya) 

2024-05-28 09:58:33       37.16778              36.65361              6.94       ML         2.8          Bahçe (Osmaniye)         

2024-05-28 09:45:24       39.82083              30.38667              6.97       ML         2.1          Tepebaşı (Eskişehir)      

2024-05-28 09:19:39       37.33222              36.68667              6.89       ML         2.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-05-28 09:15:42       39.11111              27.55833              7.02       ML         1.7          Soma (Manisa)

2024-05-28 09:10:27       40.68694              42.33167              7.05       ML         1.0          Şenkaya (Erzurum)        

2024-05-28 09:09:46       38.55722              25.79083              7.05       ML         2.0          Ege Denizi - [48.54 km] Çeşme (İzmir)  

2024-05-28 08:14:52       38.29806              38.49917              11.95     ML         1.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-05-28 07:27:24       37.78694              36.62167              7.0          ML         1.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-28 06:32:12       38.13167              36.875   17.85     ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-28 05:10:54       38.8075                37.45389              7.0          ML         1.3          Gürün (Sivas)   

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-05-28 04:50:44       36.88056              27.54778              5.63       ML         1.5          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.06 km] Datça (Muğla)              

2024-05-28 04:34:28       39.12444              28.14278              7.0          ML         1.2          Sındırgı (Balıkesir)          

2024-05-28 03:33:38       39.22056              40.16833              6.06       ML         2.0          Yayladere (Bingöl)         

2024-05-28 03:27:40       38.03333              37.67333              7.84       ML         2.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-28 03:18:37       38.13389              37.87611              5.89       ML         1.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-28 02:24:02       35.86889              28.5525                30.9       MW       3.7          Akdeniz - [82.56 km] Kaş (Antalya)        

2024-05-28 01:41:55       37.8625                36.30806              7.05       ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-28 01:31:42       37.95167              36.2675                7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-28 01:21:58       38.27083              37.82556              7.0          ML         2.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-28 01:18:19       37.38528              37.14     7.59       ML         1.6          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-05-28 01:11:01       40.80278              27.76083              6.98       ML         1.5          Marmara Denizi - [18.79 km] Marmara (Balıkesir)          

2024-05-28 01:06:06       37.8675                36.63583              7.14       ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-28 00:28:57       38.5975                25.83361              14.57     ML         1.8          Ege Denizi - [47.52 km] Çeşme (İzmir)

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