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  4. En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Mayıs tarihli son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.29 13:42:07  39.1948   27.3138        5.9      -.-  1.5  -.-   DOGANCI-BERGAMA (IZMIR)                           REVIZE01   (2024.05.29 13:42:07)

2024.05.29 12:46:29  39.6318   29.4217        0.0      -.-  1.3  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.29 12:43:38  36.9347   27.7332        5.8      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.29 12:38:15  38.1515   36.8747        5.0      -.-  2.0  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.05.29 12:31:22  40.0728   35.9582        5.0      -.-  3.0  2.9   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 REVIZE01   (2024.05.29 12:31:22)

2024.05.29 12:06:21  38.8318   35.9695        5.0      -.-  1.3  -.-   ASMAKAYA-BUNYAN (KAYSERI)                         İlksel

2024.05.29 11:53:40  36.2383   33.7263        0.0      -.-  1.0  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.05.29 11:49:10  38.1065   32.5777        0.0      -.-  1.0  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel

2024.05.29 11:41:27  39.2043   40.2607        5.0      -.-  2.6  -.-   DARKOPRU-KIGI (BINGOL)                            İlksel

2024.05.29 11:30:31  37.3045   42.2672        5.0      -.-  3.0  3.1   BOZALAN-CIZRE (SIRNAK)                            REVIZE01   (2024.05.29 11:30:31)

2024.05.29 09:51:46  38.3228   38.7780        5.0      -.-  2.6  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.05.29 09:08:39  37.7338   26.9650        5.2      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.05.29 08:54:09  39.1153   27.6038        5.0      -.-  2.0  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.05.29 08:40:39  38.0455   37.3543        5.0      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.29 08:23:37  38.1058   37.5238       15.4      -.-  2.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.29 08:10:10  37.9747   36.2593        5.4      -.-  1.7  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.29 07:34:18  38.2062   37.1490        7.6      -.-  2.0  -.-   KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.05.29 07:29:42  37.9143   36.4060       29.0      -.-  1.4  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.29 07:20:13  37.4075   36.8140       12.3      -.-  1.5  -.-   AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.29 07:08:28  36.3068   36.1755        4.9      -.-  1.4  -.-   UCGEDIK-(HATAY)                                   İlksel

2024.05.29 07:04:09  40.1683   31.7257        7.7      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.05.29 06:58:37  36.8915   29.2450        5.0      -.-  0.9  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                         İlksel

2024.05.29 06:58:13  38.5788   37.9805       20.8      -.-  1.4  -.-   CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)                           İlksel

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.05.29 06:42:03  40.9653   44.2168        4.5      -.-  2.1  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.05.29 06:24:18  36.2425   29.3755       16.1      -.-  3.7  3.5   KALKAN-KAS (ANTALYA)                              İlksel

2024.05.29 06:18:24  40.8282   27.7337       27.0      -.-  1.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.05.29 05:59:30  38.8373   37.5185        5.0      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.29 05:41:48  38.0018   36.4443       22.6      -.-  1.0  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.29 05:25:34  38.5015   39.2243        9.1      -.-  1.1  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.05.29 05:10:13  38.1728   38.3552        7.7      -.-  1.6  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.05.29 05:00:39  40.8298   31.5882       10.0      -.-  1.4  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.05.29 04:49:45  38.1210   37.3330       26.4      -.-  1.0  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.29 04:47:13  39.0062   28.9948       13.1      -.-  1.6  -.-   HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel

2024.05.29 04:20:06  37.4727   27.2183        4.0      -.-  1.3  -.-   AKKOY-DIDIM (AYDIN)                               İlksel

2024.05.29 04:03:56  38.5247   38.0175        5.9      -.-  1.2  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.05.29 03:56:58  38.2518   38.0935        8.0      -.-  1.3  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.05.29 03:56:46  38.6747   26.8588       10.5      -.-  1.0  -.-   YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)                         İlksel

2024.05.29 03:47:34  38.2392   38.6148        7.5      -.-  2.0  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.05.29 03:32:35  38.0712   28.5645        5.0      -.-  1.0  -.-   YESILDERE-KUYUCAK (AYDIN)                         İlksel

2024.05.29 03:30:00  37.6473   36.0375        1.0      -.-  1.1  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.05.29 03:27:56  40.7925   31.0353       10.7      -.-  1.5  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel

2024.05.29 03:24:11  37.8608   29.2587       13.9      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.05.29 03:22:08  38.8932   43.4797        5.6      -.-  2.4  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel

2024.05.29 03:17:59  40.6248   36.4832        2.7      -.-  2.1  -.-   KOZLU-ERBAA (TOKAT)                               İlksel

2024.05.29 03:05:08  36.1262   35.9273        3.2      -.-  1.1  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.05.29 02:55:08  38.7463   27.5320       12.7      -.-  1.8  -.-   ADILOBA-SARUHANLI (MANISA)                        İlksel

2024.05.29 02:40:36  36.6635   36.4392       15.4      -.-  1.2  -.-   DEMREK-HASSA (HATAY)                              İlksel

2024.05.29 02:39:09  37.8980   28.5098       14.9      -.-  1.3  -.-   KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN)                         İlksel

2024.05.29 02:12:19  38.1232   36.8435       11.4      -.-  1.0  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.29 01:26:57  38.3903   37.4570        8.2      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.29 01:23:04  37.8483   36.6313        8.7      -.-  1.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.05.29 01:21:45  38.0523   37.8497       24.7      -.-  1.5  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.05.29 01:17:13  38.5770   37.2380        5.4      -.-  1.3  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.29 01:02:43  40.2305   31.7825       15.2      -.-  1.9  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.05.29 01:02:21  38.4693   37.1447        4.0      -.-  1.8  -.-   KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.29 00:51:42  34.6182   24.4735       24.3      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.29 00:48:53  38.1552   38.5310       11.3      -.-  1.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.05.29 00:44:00  38.5043   37.2927        8.4      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.29 00:36:51  38.3528   37.4598        1.8      -.-  2.4  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.29 00:17:00  40.0798   35.9788        3.8      -.-  1.3  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 29 Mayıs son depremler listesi
 

Tarih   Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-05-29 13:05:26       37.99972              31.56028              5.79       ML         1.1          Hüyük (Konya)

2024-05-29 12:38:15       38.16417              36.82028              15.5       ML         2.4          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-05-29 12:31:22       40.05528              35.92056              12.3       ML         3.2          Kadışehri (Yozgat)          

2024-05-29 11:49:08       38.13222              32.69     5.1          ML         1.0          Selçuklu (Konya)            

2024-05-29 11:41:28       39.16167              40.28972              23.4       ML         2.4          Kiğı (Bingöl)       

2024-05-29 11:30:27       37.05722              42.4775                25.6       ML         3.2          Simele, Duhok (Irak) - [09.13 km] Silopi (Şırnak)               

2024-05-29 11:14:27       38.08333              38.43194              12.6       ML         1.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-29 09:51:48       38.28917              38.77833              10.66     ML         3.0          Pütürge (Malatya)         

2024-05-29 09:08:39       37.76694              26.96028              7.0          ML         1.6          Ege Denizi - [23.94 km] Kuşadası (Aydın)               

2024-05-29 08:54:09       39.08389              27.53611              7.03       ML         1.8          Soma (Manisa)

2024-05-29 08:51:35       37.53833              37.13     7.0          ML         1.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-29 08:40:40       38.03667              37.40028              6.99       ML         1.7          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 08:33:06       37.52306              36.17639              7.58       ML         1.1          Kadirli (Osmaniye)         

2024-05-29 08:23:38       38.02472              37.40583              9.52       ML         2.0          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 08:10:11       37.98472              36.31833              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 07:42:19       38.05111              33.28194              7.0          ML         0.8          Karatay (Konya)              

2024-05-29 07:38:49       39.33667              41.00639              6.82       ML         1.4          Karlıova (Bingöl)             

2024-05-29 07:34:17       38.1875                37.17556              7.93       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 07:29:43       37.83917              36.26778              7.0          ML         1.5          Saimbeyli (Adana)         

2024-05-29 07:20:15       37.3925                36.8525                7.0          ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-05-29 07:08:27       36.30667              36.2175                7.14       ML         1.7          Antakya (Hatay)             

2024-05-29 07:04:10       40.20722              31.70694              6.39       ML         2.0          Beypazarı (Ankara)        

2024-05-29 06:58:37       36.94222              29.22111              7.0          ML         1.1          Çameli (Denizli)               

2024-05-29 06:58:14       38.25417              37.90972              21.71     ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-29 06:42:02       40.92139              44.19167              7.0          ML         2.0          Lori (Ermenistan) - [45.16 km] Akyaka (Kars)               

2024-05-29 06:24:19       36.29333              29.3825                29.76     ML         3.5          Kaş (Antalya)    

2024-05-29 06:18:28       40.78417              27.44583              13.58     ML         1.0          Marmara Denizi - [06.12 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)          

2024-05-29 06:15:20       38.39389              39.13806              7.0          ML         0.9          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-29 05:59:30       38.83083              37.47583              6.9          ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-05-29 05:41:49       38.00417              36.405   7.0          ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 05:41:36       39.13083              29.075   8.3          ML         0.9          Simav (Kütahya)             

2024-05-29 05:25:35       38.48361              39.21861              10.19     ML         1.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-29 05:10:14       38.115   38.38889              6.97       ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-29 05:00:40       40.81222              31.59306              10.94     ML         0.9          Merkez (Bolu) 

2024-05-29 05:00:12       39.35667              28.24417              7.0          ML         1.0          Sındırgı (Balıkesir)          

2024-05-29 04:49:47       38.05944              37.32417              6.93       ML         1.1          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 04:47:13       39.12972              29.04333              13.9       ML         1.0          Simav (Kütahya)             

2024-05-29 04:42:41       37.12139              34.95028              44.4       ML         1.2          Tarsus (Mersin)              

2024-05-29 04:24:58       38.00583              36.37694              6.95       ML         1.0          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 04:20:07       37.48417              27.26306              7.35       ML         1.1          Didim (Aydın)   

2024-05-29 04:03:56       38.5675                38.12639              7.0          ML         1.3          Yazıhan (Malatya)          

2024-05-29 03:56:58       38.22667              38.07694              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-29 03:56:47       38.62639              26.73389              13.4       ML         1.0          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.09 km] Foça (İzmir) 

2024-05-29 03:47:34       38.20528              38.61306              9.74       ML         1.9          Pütürge (Malatya)

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-05-29 03:44:45       39.45333              25.94     9.64       ML         1.0          Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-05-29 03:32:38       37.87694              28.51083              7.04       ML         0.9          Kuyucak (Aydın)             

2024-05-29 03:30:00       37.67306              36.18056              7.0          ML         1.3          Kadirli (Osmaniye)         

2024-05-29 03:27:56       40.8075                31.05639              7.86       ML         1.0          Merkez (Düzce)              

2024-05-29 03:24:11       37.88694              29.23639              11.88     ML         1.2          Pamukkale (Denizli)      

2024-05-29 03:23:31       38.15417              38.13667              8.07       ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-29 03:22:06       38.94083              43.54167              11.38     ML         2.1          Van Gölü - [03.60 km] Tuşba (Van)        

2024-05-29 03:21:26       38.15028              38.14194              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-29 03:17:59       40.61111              36.4675                10.05     ML         1.7          Erbaa (Tokat)   

2024-05-29 03:15:05       38.13417              38.48389              7.0          ML         0.8          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-29 03:10:59       38.11222              38.03528              7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-29 03:05:07       35.97028              35.85278              5.29       ML         1.5          Akdeniz - [08.73 km] Yayladağı (Hatay)

2024-05-29 02:55:08       38.70583              27.53139              4.11       ML         1.6          Şehzadeler (Manisa)    

2024-05-29 02:47:14       39.02722              29.60389              8.47       ML         0.9          Gediz (Kütahya)             

2024-05-29 02:45:54       36.87111              31.25889              40.54     ML         1.3          Manavgat (Antalya)      

2024-05-29 02:40:36       36.72444              36.49333              7.0          ML         1.2          Hassa (Hatay)   

2024-05-29 02:39:09       37.87056              28.50139              4.36       ML         1.2          Kuyucak (Aydın)             

2024-05-29 02:29:22       38.18306              38.68556              7.0          ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-05-29 02:20:47       38.11111              40.04667              11.36     ML         1.0          Eğil (Diyarbakır)               

2024-05-29 02:12:19       38.08694              36.82139              9.66       ML         1.0          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 02:01:46       38.49111              26.29556              7.0          ML         1.0          Ege Denizi - [11.23 km] Karaburun (İzmir)               

2024-05-29 01:34:27       37.51306              38.93472              11.36     ML         1.2          Hilvan (Şanlıurfa)            

2024-05-29 01:29:02       39.31583              37.79194              7.0          ML         0.8          Divriği (Sivas)    

2024-05-29 01:26:56       38.34389              37.40472              4.85       ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 01:21:46       38.205   38.01028              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-29 01:17:14       38.47194              37.19278              11.6       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 01:02:40       40.11028              32.03806              5.42       ML         1.5          Beypazarı (Ankara)        

2024-05-29 01:02:20       38.43917              37.12306              11.36     ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 00:56:10       36.99056              36.65056              7.0          ML         1.1          İslahiye (Gaziantep)      

2024-05-29 00:48:54       38.14194              38.52639              8.75       ML         1.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-29 00:44:01       38.44056              37.22083              11.23     ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 00:36:51       38.35667              37.45417              10.02     ML         2.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-29 00:16:59       40.05528              35.99222              10.01     ML         1.1          Sulusaray (Tokat)

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