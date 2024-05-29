En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.29 13:42:07 39.1948 27.3138 5.9 -.- 1.5 -.- DOGANCI-BERGAMA (IZMIR) REVIZE01 (2024.05.29 13:42:07)
2024.05.29 12:46:29 39.6318 29.4217 0.0 -.- 1.3 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.29 12:43:38 36.9347 27.7332 5.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.29 12:38:15 38.1515 36.8747 5.0 -.- 2.0 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 12:31:22 40.0728 35.9582 5.0 -.- 3.0 2.9 ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) REVIZE01 (2024.05.29 12:31:22)
2024.05.29 12:06:21 38.8318 35.9695 5.0 -.- 1.3 -.- ASMAKAYA-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2024.05.29 11:53:40 36.2383 33.7263 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.29 11:49:10 38.1065 32.5777 0.0 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.05.29 11:41:27 39.2043 40.2607 5.0 -.- 2.6 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.29 11:30:31 37.3045 42.2672 5.0 -.- 3.0 3.1 BOZALAN-CIZRE (SIRNAK) REVIZE01 (2024.05.29 11:30:31)
2024.05.29 09:51:46 38.3228 38.7780 5.0 -.- 2.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.05.29 09:08:39 37.7338 26.9650 5.2 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.29 08:54:09 39.1153 27.6038 5.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.29 08:40:39 38.0455 37.3543 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 08:23:37 38.1058 37.5238 15.4 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 08:10:10 37.9747 36.2593 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 07:34:18 38.2062 37.1490 7.6 -.- 2.0 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 07:29:42 37.9143 36.4060 29.0 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 07:20:13 37.4075 36.8140 12.3 -.- 1.5 -.- AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 07:08:28 36.3068 36.1755 4.9 -.- 1.4 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2024.05.29 07:04:09 40.1683 31.7257 7.7 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.29 06:58:37 36.8915 29.2450 5.0 -.- 0.9 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.05.29 06:58:13 38.5788 37.9805 20.8 -.- 1.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.29 06:42:03 40.9653 44.2168 4.5 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.05.29 06:24:18 36.2425 29.3755 16.1 -.- 3.7 3.5 KALKAN-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.05.29 06:18:24 40.8282 27.7337 27.0 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.05.29 05:59:30 38.8373 37.5185 5.0 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.29 05:41:48 38.0018 36.4443 22.6 -.- 1.0 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 05:25:34 38.5015 39.2243 9.1 -.- 1.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.05.29 05:10:13 38.1728 38.3552 7.7 -.- 1.6 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.29 05:00:39 40.8298 31.5882 10.0 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.05.29 04:49:45 38.1210 37.3330 26.4 -.- 1.0 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 04:47:13 39.0062 28.9948 13.1 -.- 1.6 -.- HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.05.29 04:20:06 37.4727 27.2183 4.0 -.- 1.3 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2024.05.29 04:03:56 38.5247 38.0175 5.9 -.- 1.2 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.29 03:56:58 38.2518 38.0935 8.0 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.29 03:56:46 38.6747 26.8588 10.5 -.- 1.0 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR) İlksel
2024.05.29 03:47:34 38.2392 38.6148 7.5 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.29 03:32:35 38.0712 28.5645 5.0 -.- 1.0 -.- YESILDERE-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.05.29 03:30:00 37.6473 36.0375 1.0 -.- 1.1 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.29 03:27:56 40.7925 31.0353 10.7 -.- 1.5 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.05.29 03:24:11 37.8608 29.2587 13.9 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.05.29 03:22:08 38.8932 43.4797 5.6 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2024.05.29 03:17:59 40.6248 36.4832 2.7 -.- 2.1 -.- KOZLU-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.05.29 03:05:08 36.1262 35.9273 3.2 -.- 1.1 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.29 02:55:08 38.7463 27.5320 12.7 -.- 1.8 -.- ADILOBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.05.29 02:40:36 36.6635 36.4392 15.4 -.- 1.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2024.05.29 02:39:09 37.8980 28.5098 14.9 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.05.29 02:12:19 38.1232 36.8435 11.4 -.- 1.0 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 01:26:57 38.3903 37.4570 8.2 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 01:23:04 37.8483 36.6313 8.7 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 01:21:45 38.0523 37.8497 24.7 -.- 1.5 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.29 01:17:13 38.5770 37.2380 5.4 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 01:02:43 40.2305 31.7825 15.2 -.- 1.9 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.29 01:02:21 38.4693 37.1447 4.0 -.- 1.8 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 00:51:42 34.6182 24.4735 24.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.29 00:48:53 38.1552 38.5310 11.3 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.05.29 00:44:00 38.5043 37.2927 8.4 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.29 00:36:51 38.3528 37.4598 1.8 -.- 2.4 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.29 00:17:00 40.0798 35.9788 3.8 -.- 1.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
AFAD 29 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-29 13:05:26 37.99972 31.56028 5.79 ML 1.1 Hüyük (Konya)
2024-05-29 12:38:15 38.16417 36.82028 15.5 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-05-29 12:31:22 40.05528 35.92056 12.3 ML 3.2 Kadışehri (Yozgat)
2024-05-29 11:49:08 38.13222 32.69 5.1 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-05-29 11:41:28 39.16167 40.28972 23.4 ML 2.4 Kiğı (Bingöl)
2024-05-29 11:30:27 37.05722 42.4775 25.6 ML 3.2 Simele, Duhok (Irak) - [09.13 km] Silopi (Şırnak)
2024-05-29 11:14:27 38.08333 38.43194 12.6 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-29 09:51:48 38.28917 38.77833 10.66 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2024-05-29 09:08:39 37.76694 26.96028 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [23.94 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-29 08:54:09 39.08389 27.53611 7.03 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-05-29 08:51:35 37.53833 37.13 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-29 08:40:40 38.03667 37.40028 6.99 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-29 08:33:06 37.52306 36.17639 7.58 ML 1.1 Kadirli (Osmaniye)
2024-05-29 08:23:38 38.02472 37.40583 9.52 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-29 08:10:11 37.98472 36.31833 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-29 07:42:19 38.05111 33.28194 7.0 ML 0.8 Karatay (Konya)
2024-05-29 07:38:49 39.33667 41.00639 6.82 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2024-05-29 07:34:17 38.1875 37.17556 7.93 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-29 07:29:43 37.83917 36.26778 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-05-29 07:20:15 37.3925 36.8525 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-29 07:08:27 36.30667 36.2175 7.14 ML 1.7 Antakya (Hatay)
2024-05-29 07:04:10 40.20722 31.70694 6.39 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-05-29 06:58:37 36.94222 29.22111 7.0 ML 1.1 Çameli (Denizli)
2024-05-29 06:58:14 38.25417 37.90972 21.71 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-05-29 06:42:02 40.92139 44.19167 7.0 ML 2.0 Lori (Ermenistan) - [45.16 km] Akyaka (Kars)
2024-05-29 06:24:19 36.29333 29.3825 29.76 ML 3.5 Kaş (Antalya)
2024-05-29 06:18:28 40.78417 27.44583 13.58 ML 1.0 Marmara Denizi - [06.12 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-05-29 06:15:20 38.39389 39.13806 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-05-29 05:59:30 38.83083 37.47583 6.9 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-05-29 05:41:49 38.00417 36.405 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-29 05:41:36 39.13083 29.075 8.3 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2024-05-29 05:25:35 38.48361 39.21861 10.19 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-05-29 05:10:14 38.115 38.38889 6.97 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-29 05:00:40 40.81222 31.59306 10.94 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2024-05-29 05:00:12 39.35667 28.24417 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2024-05-29 04:49:47 38.05944 37.32417 6.93 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-29 04:47:13 39.12972 29.04333 13.9 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2024-05-29 04:42:41 37.12139 34.95028 44.4 ML 1.2 Tarsus (Mersin)
2024-05-29 04:24:58 38.00583 36.37694 6.95 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-29 04:20:07 37.48417 27.26306 7.35 ML 1.1 Didim (Aydın)
2024-05-29 04:03:56 38.5675 38.12639 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2024-05-29 03:56:58 38.22667 38.07694 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-29 03:56:47 38.62639 26.73389 13.4 ML 1.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.09 km] Foça (İzmir)
2024-05-29 03:47:34 38.20528 38.61306 9.74 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-05-29 03:44:45 39.45333 25.94 9.64 ML 1.0 Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-29 03:32:38 37.87694 28.51083 7.04 ML 0.9 Kuyucak (Aydın)
2024-05-29 03:30:00 37.67306 36.18056 7.0 ML 1.3 Kadirli (Osmaniye)
2024-05-29 03:27:56 40.8075 31.05639 7.86 ML 1.0 Merkez (Düzce)
2024-05-29 03:24:11 37.88694 29.23639 11.88 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-05-29 03:23:31 38.15417 38.13667 8.07 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-29 03:22:06 38.94083 43.54167 11.38 ML 2.1 Van Gölü - [03.60 km] Tuşba (Van)
2024-05-29 03:21:26 38.15028 38.14194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-29 03:17:59 40.61111 36.4675 10.05 ML 1.7 Erbaa (Tokat)
2024-05-29 03:15:05 38.13417 38.48389 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-05-29 03:10:59 38.11222 38.03528 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-29 03:05:07 35.97028 35.85278 5.29 ML 1.5 Akdeniz - [08.73 km] Yayladağı (Hatay)
2024-05-29 02:55:08 38.70583 27.53139 4.11 ML 1.6 Şehzadeler (Manisa)
2024-05-29 02:47:14 39.02722 29.60389 8.47 ML 0.9 Gediz (Kütahya)
2024-05-29 02:45:54 36.87111 31.25889 40.54 ML 1.3 Manavgat (Antalya)
2024-05-29 02:40:36 36.72444 36.49333 7.0 ML 1.2 Hassa (Hatay)
2024-05-29 02:39:09 37.87056 28.50139 4.36 ML 1.2 Kuyucak (Aydın)
2024-05-29 02:29:22 38.18306 38.68556 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-05-29 02:20:47 38.11111 40.04667 11.36 ML 1.0 Eğil (Diyarbakır)
2024-05-29 02:12:19 38.08694 36.82139 9.66 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-29 02:01:46 38.49111 26.29556 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [11.23 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-29 01:34:27 37.51306 38.93472 11.36 ML 1.2 Hilvan (Şanlıurfa)
2024-05-29 01:29:02 39.31583 37.79194 7.0 ML 0.8 Divriği (Sivas)
2024-05-29 01:26:56 38.34389 37.40472 4.85 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-29 01:21:46 38.205 38.01028 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-29 01:17:14 38.47194 37.19278 11.6 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-29 01:02:40 40.11028 32.03806 5.42 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-05-29 01:02:20 38.43917 37.12306 11.36 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-29 00:56:10 36.99056 36.65056 7.0 ML 1.1 İslahiye (Gaziantep)
2024-05-29 00:48:54 38.14194 38.52639 8.75 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-05-29 00:44:01 38.44056 37.22083 11.23 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-29 00:36:51 38.35667 37.45417 10.02 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-29 00:16:59 40.05528 35.99222 10.01 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)