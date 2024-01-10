Ocak 2024’te alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır araç satışında rekor sayıda işlem yapılan 2023 yılında otomobile olan talep dur durak bilmedi. Ancak yüksek faiz nedeniyle talep, son zamanlarda azalmaya başladı. İşte piyasanın en ucuz 20 sıfır aracı ve onlara dair detaylar...
Mercedes A200 AMG benzinli 1.4 otomatik - 2023 model
Fiyat: 1 milyon 992 bin 900 TL
1332 cc silindir hacmi sunan 2023 Mercedes A Serisi; 270 Nm torku, 163 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 8.0 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.8 lt, şehir dışı 4.7 litre yakıt tüketim, 355 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.
Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT - 2023 model
Fiyat: 1 milyon 900 bin 945 TL
Tonale’nin fiyat listesinde 1.5 litre 160 HP’lik benzinli hibrit ve 1.6 Dizel 130 HP motor seçenekleri bulunuyor. 1.6 130 HP dizel motor 6 ileri DCT şanzıman ile geliyor. Fabrika verilerine göre 5,2 lt/100 km ortalama tüketim iddiasındaki Tonale, test ölçümlerinde iddiasını kanıtladı. Yakıt ekonomisi odaklı sakin bir sürüşte bu rakamın çok daha altına 4,0 lt/100 km ortalama tüketim seviyelerinde yol almak mümkün oluyor.
BMW 118i Sport Line otomotik benzinli 140 hp - 2023 model
Fiyat: 1 milyon 882 bin 800 TL
118i 1.5 motor sunan 2023 BMW 1 Serisi modeli 0-100 hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlarken ortalama 5.7 litre yakıt tüketim verisi sunuyor.
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S Tronic - 2023 model
Fiyat: 1 milyon 664 bin 353 TL
Audi A3 Hatchback versiyonu olan Sportback, 35 TFSI 150 hp motor ve Advanced ve S-Line olmak üzere iki donanım paketi seçeneği ile satılmakta. 35 TFSI 150 hp Advanced modelinde yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 6,2 ve 5,2 arasında değişmekte.