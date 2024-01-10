Ocak 2024’te alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 900 bin 945 TL

Tonale’nin fiyat listesinde 1.5 litre 160 HP’lik benzinli hibrit ve 1.6 Dizel 130 HP motor seçenekleri bulunuyor. 1.6 130 HP dizel motor 6 ileri DCT şanzıman ile geliyor. Fabrika verilerine göre 5,2 lt/100 km ortalama tüketim iddiasındaki Tonale, test ölçümlerinde iddiasını kanıtladı. Yakıt ekonomisi odaklı sakin bir sürüşte bu rakamın çok daha altına 4,0 lt/100 km ortalama tüketim seviyelerinde yol almak mümkün oluyor.