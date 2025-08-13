Endonezya, ilk Rafale savaş uçağını kamuoyuna tanıttı

Endonezya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan paylaşıma göre, 4 pilot ve 12 teknisyen şu anda Fransa’da Rafale savaş uçağı üzerine başlangıç eğitimi alıyor. Bu bağlamda pilotlar 20 Ağustos’tan itibaren Saint-Dizier Hava Üssü’nde Aralık ayına kadar sürecek ve tam uçuş eğitimi ile görev simülasyon sortilerini içerecek bir eğitim programına başlayacaklar. Teknisyenler ise Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin operasyonel Rafale filolarıyla birlikte çalışacakları organizasyon düzeyinde uçak bakımı için sınıf ve hangar temelli eğitim alıyorlar.