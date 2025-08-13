Endonezya, ilk Rafale savaş uçağını kamuoyuna tanıttı
Endonezya Hava Kuvvetleri için üretilen ilk Rafale B savaş uçağı, Fransız üretici Dassault Aviation tesisinde görüldü. Endonezya’nın Rafale savaş uçağı siparişi 10 Şubat 2022 tarihinde üretici Dassault ile resmen imzalanmıştı.
Defence Turk'ten alınan habere göre, Endonezya Hava Kuvvetleri’nin (TNI-AU) resmi Facebook hesabından paylaşılan görselde hava kuvvetleri personeli, Fransız üretici Dassault Aviation tesisinde ülkenin ilk Rafale savaş uçağı ile poz verdi. T-0301 kuyruk numaralı Rafale savaş uçağı, Endonezya Hava Kuvvetleri madalyonu ve kendine özgü boyasıyla ilk kez Dassault Aviation tesisinde görüntülendi. Kuyruk kısmında Endonezya’nın 6. Hava Birliği amblemi yer alan çift koltuklu B varyantındaki Rafale savaş uçağı, hizmete gireceği 12. Filo ile uçağı Endonezya envanterinde kullanan ilk birlik olacak.
Endonezya’nın 26 adet tek koltuklu ve 16 adet çift koltuklu Rafale savaş uçağı siparişi 10 Şubat 2022 tarihinde üretici Dassault ile resmen imzalanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mayıs 2025’te ülkeye yaptığı ziyaretin ardından ise Endonezya’nın gelecekte yeni bir Rafale siparişi verebileceği açıklandı.
Endonezya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan paylaşıma göre, 4 pilot ve 12 teknisyen şu anda Fransa’da Rafale savaş uçağı üzerine başlangıç eğitimi alıyor. Bu bağlamda pilotlar 20 Ağustos’tan itibaren Saint-Dizier Hava Üssü’nde Aralık ayına kadar sürecek ve tam uçuş eğitimi ile görev simülasyon sortilerini içerecek bir eğitim programına başlayacaklar. Teknisyenler ise Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin operasyonel Rafale filolarıyla birlikte çalışacakları organizasyon düzeyinde uçak bakımı için sınıf ve hangar temelli eğitim alıyorlar.