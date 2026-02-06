Epstein Adası'ndan skandal görüntü! Gizli tuzak ilk kez görüntülendi: Kan donduran şüphe

India Herhald tarafından aktarılan görüntülerde, adadaki yapılardan birinin zemininde yer alan ağır ve kilitli bir kapak dikkat çekiyor. Bu keşif, uzun süredir konuşulan ancak kanıtlanamayan "denize açılan gizli geçit" iddialarını yeniden alevlendirdi. Kıyı hattını inceleyen araştırmacılar ve yerel dalgıçlar, yosunlarla gizlenmiş ve ilk bakışta fark edilmesi imkansız olan, insan eliyle şekillendirilmiş karanlık bir boşluğun varlığına dikkat çekiyor.