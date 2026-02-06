Epstein Adası'ndan skandal görüntü! Gizli tuzak ilk kez görüntülendi: Kan donduran şüphe
Epstein dosyasındaki gizemler birer birer ortaya çıkarken, birçok ünlü milyarderin bu dosyada adının geçmesi gündemde geniş yankı uyandırdı. Olayın yaşandığı adanın detayları ise merak konusu ve Epstein Adası’nda tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.
Little Saint James Adası, namıdiğer "Epstein Adası", Jeffrey Epstein skandalının en karanlık sembolü olmaya devam ederken, sızan yeni fotoğraflar ve mimari detaylar kan donduran bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı.
Bir zamanlar milyarderlerin tropik cenneti olarak pazarlanan bu adada, kayalıkların altına gizlenmiş ve doğrudan denize açıldığı öne sürülen gizli bir tuzak kapı tespit edildi.
India Herhald tarafından aktarılan görüntülerde, adadaki yapılardan birinin zemininde yer alan ağır ve kilitli bir kapak dikkat çekiyor. Bu keşif, uzun süredir konuşulan ancak kanıtlanamayan "denize açılan gizli geçit" iddialarını yeniden alevlendirdi. Kıyı hattını inceleyen araştırmacılar ve yerel dalgıçlar, yosunlarla gizlenmiş ve ilk bakışta fark edilmesi imkansız olan, insan eliyle şekillendirilmiş karanlık bir boşluğun varlığına dikkat çekiyor.