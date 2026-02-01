  1. Ekonomim
  4. Epstein dosyasında skandal ‘Elon Musk’ detayı! Yıllarca yalanladı, gerçek ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasında yeni gelişmeler kan donduruyor. Silikon Vadisi’nden birçok ismin yer aldığı dosyada adı geçen bir diğer isim de Elon Musk oldu. Ünlü milyarder yıllarca yalanlasa da, gerçek sonunda ortaya çıktı.

Sayfa 1

Tüm dünyanın tartıştığı Epstein dosyasında hem siyasiler hem de teknoloji milyarderlerinin ismi geçiyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk da, adı geçen isimlerden biri. Tesla CEO’su bu konunun dışında olduğunu, kimseyle bir bağlantısı olmadığını yıllarca gizlemişti.

Sayfa 2

Ancak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni dosya, Elon Musk’ın skandalını gözler önüne serdi.

Sayfa 3

EN ÇILGIN PARTİ NE ZAMAN?

Yazışmaların en sarsıcı kısmı, Kasım 2012’de Musk’ın bizzat attığı bir e-postada gizli: "Adandaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" Bu soru, Musk’ın adaya gitme konusunda sadece "davet edilen" değil, "istekli olan" taraf olduğunu düşündürüyor.

Sayfa 4

Hatta bir başka yazışmada Musk, Noel sonrası çocuklarını eve gönderdikten sonra "akıl sağlığının sınırına kadar çalıştığını" ve St. Barts veya başka bir yerde "kendini kaybetmek (let loose)" istediğini belirterek Epstein’dan parti rotası istiyor.

