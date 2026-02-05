Epstein skandalında Rus kızlarla adı geçiyordu! Bill Gates’in eşi sessizliğini bozdu
Rus kızlarla yaşadığı bir ilişki sonrası hastalık kaptığı, bunu eşinden sakladığı ve Epstein’e sığınmak istediği ortaya çıkan Bill Gates’in eşi sessizliğini bozdu.
Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasında skandalların perde arkası kesilmiyor. Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump dahil onlarca ismin yer aldığı dosyada korkutan detaylar gün yüzüne çıkıyor. Dosyada adı geçen Bill Gates’in tüyler ürperten skandallarına karşı eşi Melinda sessizliğini bozdu.
Bilmeyenler için dosyalardaki e-postalarda Bill Gates'in, evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlaması için Epstein ile iletişim kurduğu ve "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkiler sonucu bulaşan bir hastalığı tedavi etmek için ilaç temin etmeye çalıştığı öne sürülüyor.
Skandalın en can alıcı noktası ise Epstein’ın e-postalarında geçen, Gates’in bu ilaçları eşi Melinda French Gates’e onun haberi olmadan, gizlice vermeye çalıştığına dair korkunç iddialar oldu.
NPR kanalındaki Wild Card adlı podcast yayınında bu ağır iddialar karşısında ilk kez konuşan Melinda French Gates, adeta kelimelerin boğazına düğümlendiği anlar yaşadı. Sunucunun "Bu haberleri okuduğunuzda ne hissettiniz?" sorusuna yanıt verirken kendi acısını bir kenara bırakıp Epstein mağduru genç kızlara odaklanan Melinda, "İnanılmaz derecede üzgünüm" diyerek duygularını paylaştı. O genç kızların başına gelenleri düşündükçe kahrolduğunu belirten Melinda, bu karanlık tabloda kendi mağduriyetinden çok sistemin kurbanı olan o hayatlar için yas tuttuğunu ifade etti.