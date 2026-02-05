Epstein skandalında Rus kızlarla adı geçiyordu! Bill Gates’in eşi sessizliğini bozdu

NPR kanalındaki Wild Card adlı podcast yayınında bu ağır iddialar karşısında ilk kez konuşan Melinda French Gates, adeta kelimelerin boğazına düğümlendiği anlar yaşadı. Sunucunun "Bu haberleri okuduğunuzda ne hissettiniz?" sorusuna yanıt verirken kendi acısını bir kenara bırakıp Epstein mağduru genç kızlara odaklanan Melinda, "İnanılmaz derecede üzgünüm" diyerek duygularını paylaştı. O genç kızların başına gelenleri düşündükçe kahrolduğunu belirten Melinda, bu karanlık tabloda kendi mağduriyetinden çok sistemin kurbanı olan o hayatlar için yas tuttuğunu ifade etti.