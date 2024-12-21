Erbain soğuğu geliyor: İstanbul buz kesecek, şiddetli yağışa dikkat! 17 ile sarı ve turuncu uyarı
İstanbul'a 'Erbain' soğukları geliyor. İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişleri olacak. Bugün İstanbul, İzmi̇r, Bursa, Antalya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından bugün için 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki 'Erbain' ne demek?
ERBAİN FIRTINASI GELİYOR
İstanbul Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisine girecek.
NTV'de yer alan habere göre sabah saat 06:00'dan itibaren İstanbul'da sağanak yağmur geçişleri olabilir.
SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK
Bu durum hava sıcaklıklarında 8 ila 12 derece düşüşe neden olacak. Rüzgarınsa saatte 60 km hızda eseceği tahmin ediliyor.