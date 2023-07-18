Erdoğan, Muhammed Bin Selman'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Togg hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
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Görüşmelerin ardından Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki yerli otomobil Togg'u hediye etti.
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Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.
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