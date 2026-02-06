Erzincan depremi sonrası uzmanlardan korkutan değerlendirme: Deprem kritik yerde
Erzincan'nın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Süleyman Pampal, Erzincan depremine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Erzincan’ın Kemah ilçesi merkezli bir deprem kaydedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Deprem 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kemah'taki deprem Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.