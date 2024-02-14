Erzincan'daki faciadan sonra gündemde: Siyanür, altın madenciliğinde neden tercih ediliyor? Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışan toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken siyanürle yapılan madencilik bir kez daha gündeme geldi. Peki siyanür, altın madenciliğinde neden tercih ediliyor?

Erzincan’daki altın madeninde yaşanan toprak kayması siyanürle yapılan madenciliği de bir kez daha gündeme getirdi. Fırat Nehri’ne 300 yüz metre kadar mesafeye kurulu maden daha önce sızıntı nedeniyle ceza almıştı.

Uzmanlar bu mesafede bir işletmenin tehlikesine işaret ediyordu. İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Erzincan Valiliği'nden siyanür iddialarına ilişkin açıklama geldi. 1 | 6

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz." 2 | 6

Peki siyanür altın madenciliğinde neden kullanılıyor? BBC Türkçe'nin haberine göre, siyanür ilk kez başarı ile 19. yüzyılın sonlarında altın madenciliğinde kullanıldı.

Türkiye'de siyanürlü altın madenciliği 2001 yılında Bergama Ovacık madeninin kurulmasından bu yana tartışılıyor.

Altın Madencileri Derneği’ne göre bu süre içinde Bergama’da 33 ton altın çıkarıldı. Bunun maddi karşılığı 2 milyar dolar olarak açıklanıyor.

Bergama köylülerinin mücadelesi ile duyulan siyanürlü madencilik, çevresel etkileri ile 20 seneden uzun süredir zaman zaman gündeme geliyor.

Bugün Türkiye’de 20’ye yakın işletme bu yöntemle altın madenciliği yapıyor. 3 | 6