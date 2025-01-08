Erzurum depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Gecikmiş artçılar tehlike yaratabilir
Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, “Gecikmiş artçılar büyük tehlike yaratabilir” diyerek uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.
Depremin ardından dikkatler deprem profesörlerine çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Bektaş, paylaşımında 4.5 büyüklüğündeki Erzurum-Pasinler depreminin Doğu Anadolu Fayı üzerindeki 2023 Maraş ve Elbistan depremlerinin tetikleyici etkisiyle meydana geldiğini belirtti.
5 Bektaş, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" dedi.