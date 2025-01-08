Erzurum sallandı, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'bölge geriliyor' uyarısı: 7'den büyük depremler üretir
Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar oldu. Depremle ilgili önemli bir uyarıda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu kırık 7'den büyük depremler üretir. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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