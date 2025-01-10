Erzurum sallandı, Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri saydı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözleri bölgeye çevirdi. Peki bölgede büyük bir deprem olur mu? Eğer büyük bir deprem olursa hangi kentler riskli? Merak edilen sorulara yanıt veren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı.
Erzurum’un Pasinler ilçesinde 8 Ocak'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözleri bölgeye çevirdi.
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"ERZURUM İÇİNDEN DİRİ FAY GEÇEN 24 İLDEN BİRİ"
Erzurum’un içinden diri fay geçen Türkiye’nin 24 ilinden biri olduğunu söyleyen Tüysüz, “Bugün yarın deprem olacağına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.” dedi.
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