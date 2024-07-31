Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor
Erzurum'da kendi kendini temizleme yeteneğine sahip olduğu belirtilen 100 bin metrekarelik biyolojik göletin yapımına başlandı.
Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde, Yakutiye ilçesi sınırlarında 700 bin metrekare alan içerisinde inşasına başlanan Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi içinde 100 bin metrekarelik biyolojik gölet bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleme yeteneğine sahip devasa göletin bulunduğu alanın çevresinde ise engelli yaşam merkezi, geleneksel Türk oyunları alanları, buz pateni pisti, iskele, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydan, macera parkı, voleybol, basketbol ve tenis sahaları, kafeler ve restoranlar yer alacak.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, parkın bir cazibe projesi olduğunu söyledi.
"Dünyanın en büyük biyolojik göletlini yapıyoruz"
Büyük bir alanda çalışmalara başlanıldığını belirten Aynalı, "Toplam büyüklüğü 700 bin metrekare alan üzerine projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun 100 bin metrekaresi biyolojik gölet. Burada çok iddialıyız. Dünyanın en büyük biyolojik göletlini yapıyoruz." dedi.