  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor

Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor

Erzurum'da kendi kendini temizleme yeteneğine sahip olduğu belirtilen 100 bin metrekarelik biyolojik göletin yapımına başlandı.

Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor - Sayfa 1

Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde, Yakutiye ilçesi sınırlarında 700 bin metrekare alan içerisinde inşasına başlanan Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi içinde 100 bin metrekarelik biyolojik gölet bulunuyor.

1 | 7
Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor - Sayfa 2

Yapılan açıklamaya göre, herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleme yeteneğine sahip devasa göletin bulunduğu alanın çevresinde ise engelli yaşam merkezi, geleneksel Türk oyunları alanları, buz pateni pisti, iskele, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydan, macera parkı, voleybol, basketbol ve tenis sahaları, kafeler ve restoranlar yer alacak.

2 | 7
Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor - Sayfa 3

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, parkın bir cazibe projesi olduğunu söyledi.

3 | 7
Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor - Sayfa 4

"Dünyanın en büyük biyolojik göletlini yapıyoruz"

Büyük bir alanda çalışmalara başlanıldığını belirten Aynalı, "Toplam büyüklüğü 700 bin metrekare alan üzerine projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun 100 bin metrekaresi biyolojik gölet. Burada çok iddialıyız. Dünyanın en büyük biyolojik göletlini yapıyoruz." dedi.

4 | 7