Erzurum'da 100 bin metrekarelik 'biyolojik gölet' yapılıyor

Yapılan açıklamaya göre, herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleme yeteneğine sahip devasa göletin bulunduğu alanın çevresinde ise engelli yaşam merkezi, geleneksel Türk oyunları alanları, buz pateni pisti, iskele, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydan, macera parkı, voleybol, basketbol ve tenis sahaları, kafeler ve restoranlar yer alacak.