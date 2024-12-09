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  4. Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi

Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi

Suriye'de rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Esad'ın sarayı yağmalandı. Yağmalanan saraydaki otoparkta bulunan lüks araçlar görüntülendi. Araçlara el kondu.

Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi - Sayfa 1

ESAD VE AİLESİ RUSYA'YA SIĞINDI

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.

Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

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Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi - Sayfa 2

GARAJI YAĞMALANDI

NTV'de yer alan habere göre sosyal medyada muhaliflerin, Esad'ın özel koleksiyonunu oluşturan lüks spor arabalarla dolu başkanlık sarayında çok büyük bir garajı gezdikleri görüntüler paylaşıldı.

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Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi - Sayfa 3

Muhalif gruplar, Esad'ın uçakla ülkeden kaçmasının ardından sarayı terk edilmiş halde buldu.

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Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi - Sayfa 4

BÜYÜK KÜÇÜK HER ŞEY YAĞMALANDI

Kalabalık grup, babası Hafız Esad'ın fotoğraflarını parçaladı. 

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