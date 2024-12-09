Esad ülkeden kaçtı, sarayı yağmalandı: Otoparktaki lüks araçlar ilk kez görüntülendi
Suriye'de rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Esad'ın sarayı yağmalandı. Yağmalanan saraydaki otoparkta bulunan lüks araçlar görüntülendi. Araçlara el kondu.
ESAD VE AİLESİ RUSYA'YA SIĞINDI
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.
Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.
GARAJI YAĞMALANDI
NTV'de yer alan habere göre sosyal medyada muhaliflerin, Esad'ın özel koleksiyonunu oluşturan lüks spor arabalarla dolu başkanlık sarayında çok büyük bir garajı gezdikleri görüntüler paylaşıldı.