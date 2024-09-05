Eskişehir'deki kazılarda yeni keşif: Bugüne kadar tespit edilen ilk örnek
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yapılan kazılarda, Neolitik Dönem ile özdeşleşen yapı gömme uygulamasına ait bulgulara ulaşıldı. Kazılarda, İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapılarda evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu belirlendi. Prof. Dr. Murat Türkteki, “Küllüoba'daki bu örnek literatürde bu döneme ait bugüne kadar tespit edilen ilk örnektir.” açıklaması yaptı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yapılan kazılarda, genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rastlanan Neolitik Dönem ile özdeşleşen yapı gömme uygulamasına ait bulgulara ulaşıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki'nin başkanlığını yürüttüğü kazılarda, höyüğün batısında İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapılarda evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu belirlendi.