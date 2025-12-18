162 yıllık devden kötü haber: Asırlık giyim markası iflas bayrağını çekti!
İflas eden şirketlere yenileri ekleniyor. 2025 yılı birçok tekstil ve giyim devi için kötü geçerken, buna bir firma daha eklendi. 162 yıllık şirket iflas bayrağını çekti.
Moda dünyasında bir devir kapanıyor. 1863 yılında kurulan ve Türkiye pazarında da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Almanya merkezli hazır giyim devi Eterna, mali krizden kurtulamayarak iflas başvurusunda bulundu.
Almanya’nın en köklü tekstil markalarından biri olan Eterna, 1,5 asrı aşkın süren ticari serüveninde yolun sonuna geldi. 162 yıldır sektörde hizmet veren ve özellikle gömlek tasarımlarıyla dünya çapında ün kazanan dev marka, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. Passau Yerel Mahkemesi tarafından kabul edilen başvuru sonrasında, şirketin geleceği mahkeme gözetiminde yürütülecek bir yeniden yapılanma sürecine devredildi.
Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada; yükselen üretim maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki artışın operasyonel süreci sürdürülemez hale getirdiği belirtildi. Özellikle pandemi dönemiyle başlayan talep daralması ise markanın kârlılık yapısını derinden sarstı. Eterna yönetimi, 2021 yılında başlattığı toparlanma girişimlerinden kalıcı bir sonuç alamayınca, çareyi klasik iflas prosedürü yerine öz yönetim modelinde buldu.