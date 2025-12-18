162 yıllık devden kötü haber: Asırlık giyim markası iflas bayrağını çekti!

Almanya’nın en köklü tekstil markalarından biri olan Eterna, 1,5 asrı aşkın süren ticari serüveninde yolun sonuna geldi. 162 yıldır sektörde hizmet veren ve özellikle gömlek tasarımlarıyla dünya çapında ün kazanan dev marka, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. Passau Yerel Mahkemesi tarafından kabul edilen başvuru sonrasında, şirketin geleceği mahkeme gözetiminde yürütülecek bir yeniden yapılanma sürecine devredildi.