Etna Yanardağı'nda patlama: Uçuşlar durduruldu
İtalya'da bulunan Etna Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı.
1 | 7
BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.
2 | 7
İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.
3 | 7
Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
4 | 7