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Etna Yanardağı'nda patlama: Uçuşlar durduruldu

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı.

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BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.

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İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.

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Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

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