Etna'da yeni paroksismal evre: Kül bulutu gökyüzünü kapladı, uçuşlar durduruldu
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden şiddetli bir patlamayla hareketlendi. Lav fıskiyesi ve yoğun kül bulutu oluşturan patlama çevre kentlerde kül yağışına neden olurken, havacılık alarm seviyesinin kırmızıya yükseltilmesiyle Katanya Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar durduruldu ve başka havalimanlarına yönlendirildi.
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İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı, Voragine zirve kraterinde yoğun aktiviteyle karakterize edilen yeni bir paroksismal evreye girdi.
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6 Ağustos akşamı hızla şiddetlenen volkanik faaliyet, gece boyunca ve 7 Ağustos'a kadar güçlü bir lav fıskiyesine dönüştü.
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