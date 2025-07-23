Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri, stratejik yönleri ve avantajları neler?
Son dönemde operasyonlarda aktif olarak kullanılan savaş uçakları, özellikle ABD’nin İran’a düzenlediği saldırı sonrası yeniden gündeme geldi. Türkiye ile İngiltere, Eurofighter savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşma imzaladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan bu savaş jetinin özellikleri ve yetenekleri merak ediliyor. Peki, Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri, avantajları ve stratejik yönleri neler? İşte detaylar…
Eurofighter Typhoon, 1994’te ilk uçuşunu yaparak modern savaş konseptlerine uygun çok rollü bir savaş uçağı olarak öne çıktı. Yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle hem hava üstünlüğü hem de taarruz görevlerinde etkili bir platform sunuyor. 1980’lerde İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak savunma vizyonuyla geliştirilen Typhoon, Avrupa savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri oldu.
Bu ortak girişim, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın savunma sanayilerini bir araya getirerek Eurofighter Konsorsiyumu’nun kurulmasına yol açtı. Konsorsiyumun temel hedefi, gelecekteki hava muharebe ihtiyaçlarını karşılayabilecek, çok amaçlı görevlerde üstün performans gösterecek bir savaş uçağı geliştirmekti.
ORTAK ÜRETİM VE TASARIM SÜRECİ
Eurofighter projesi, ülkeler arasında görev paylaşımına dayalı bir sistemle yönetildi:
İngiltere (BAE Systems): Gövde tasarımı ve aviyonik entegrasyon.
Almanya (Airbus Defence): Kanat yapıları ve yazılım geliştirme.
İtalya (Leonardo): Silah sistemleri entegrasyonu.
İspanya (Airbus Military): Uçağın arka gövde kısmı.
1986 yılında, EAP (Experimental Aircraft Programme) adında bir prototip geliştirilerek tasarım konsepti test edildi. Bu testlerden elde edilen veriler, Typhoon’un tasarımına doğrudan katkı sağladı.
İLK UÇUŞ VE OPERASYONEL KULLANIM
Eurofighter Typhoon’un ilk uçuşu 27 Mart 1994’te gerçekleşti. Ancak karmaşık tasarım ve gelişmiş teknolojilerin entegrasyon süreci nedeniyle uçakların seri üretimi ve teslimatı, 2003 yılına kadar ertelendi. İlk operasyonel uçuşlar ise 2004 yılında gerçekleşti. Zamanla Typhoon, üretici ülkelerin hava kuvvetlerinin envanterine katılarak hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerini vurma görevlerinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı. Typhoon’un geliştirilmesi, sadece bir savaş uçağı yaratmak değil, aynı zamanda Avrupa’nın savunma sanayisinde bağımsızlık kazanmasını amaçlıyordu. Bu proje, Avrupa ülkeleri arasındaki teknik ve endüstriyel iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilir.