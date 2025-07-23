Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri, stratejik yönleri ve avantajları neler?

İLK UÇUŞ VE OPERASYONEL KULLANIM

Eurofighter Typhoon’un ilk uçuşu 27 Mart 1994’te gerçekleşti. Ancak karmaşık tasarım ve gelişmiş teknolojilerin entegrasyon süreci nedeniyle uçakların seri üretimi ve teslimatı, 2003 yılına kadar ertelendi. İlk operasyonel uçuşlar ise 2004 yılında gerçekleşti. Zamanla Typhoon, üretici ülkelerin hava kuvvetlerinin envanterine katılarak hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerini vurma görevlerinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı. Typhoon’un geliştirilmesi, sadece bir savaş uçağı yaratmak değil, aynı zamanda Avrupa’nın savunma sanayisinde bağımsızlık kazanmasını amaçlıyordu. Bu proje, Avrupa ülkeleri arasındaki teknik ve endüstriyel iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilir.