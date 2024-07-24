Ev sahipleri özel hayatınıza karışabilir mi? Ev kiralarken sizden neler isteyebilir?
Kira artış oranının yüzde 65 olarak açıklanmasının ardından ev sahipleri sorun çıkarmayacak ve uzun süreli sağlam kiracı arayışına girdi. Ancak bu arayış bazen yasa ihlallerini de beraberinde getiryor. Peki ev sahiplerinin taahhütname isteği, findeks raporu, kefil talepleri yasal mı. Uzmanlar cevapladı.
Temmuz ayı itibariyle kira artışındaki yüzde 25'lik sınır sona erdi. Yeni dönemde kira artışı TÜFE oranına göre belirlenecek. Buna göre, haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla konut ve işyerlerine yüzde 65 oranında zam yapılabilecek.
Oranın artmasının ardından ev sahipleri de kiracı kriterlerini artırdı. Kimi borcu olup olmadığını soruyor, kimi kredi notunu öğrenmek için rapor istiyor.
İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kefil, tahliye taahhütnamesi isteyenler bile var. Ekonomik koşullar, enflasyon ve tahliye davalarının yıllarca sürmesi de ev sahiplerinin kararları üzerinde etkili oluyor.
Baştan atılacak doğru adımlar daha sonra çıkacak sorunları engelliyor
Haber Global'den Sibel Gülersöyler'e konuşan Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, atılacak doğru adımların ev sahiplerinin doğacak problemleri önceden öngörerek engellemesini kolaylaştırdığı ifade ederken, şunları söyledi: